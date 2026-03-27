VIDEO / Partizan nakon dva produžetka slavio protiv Valencije, Crvena zvezda izgubila od Barcelone

Podijeli :

U petak navečer odigrano je nekoliko utakmica Eurolige, a dvije su se posebno isticale jer su to bila dva srpsko-španjolska derbija. Partizan je u Beogradu ugostio Valenciju dok je Crvena zvezda gostovala u Barceloni. U oba susreta odigrali su se produžeci, a do pobjede su došli Partizan sa 110:104 te Barcelona s 92:88.

Partizan je napravio nevjerojatana preokret protiv Valencije jer su u posljednjoj četvrtini gubili s 12 poena razlike (75:63) da bi serijom 17:5 došli do egala 80:80.

I nakon toga je Valencia vodila da bi srpski sastav ipak odveo susret u produžetke. Tamo je Partizan bio bolji nakon čak dva produžetka s 26:20 te su sa 110:104 upisali 14. pobjedu u Euroligi. Najbolji u redovima Partizana bio je Sterling Brown s 31 poenom dok je kod Valencije najbolji bio Kameron Taylor s 18 poena. Valencia je s omjerom 21-13 na četvrtom mjestu Eurolige.

U drugom srpsko-španjolskom derbiju također su se igrali produžeci, a i u tom susretu je veliku prednost prokockala španjolska ekipa. Oni su u posljednjih 20 sekundi ušli s +5 (75:70) da bi e Crvena zvezda sa serijom 5:0 dovela do produžetaka.

Tamo je ipak Barcelona bila bolje te je na kraju s 92:88 upisala 20. pobjedu u Euroligi te je tako preskočila Crvenu zvezdu na osmom mjestu te se poravnala s Panathinaikosom na sedmom.

Najbolji kod Barcelone bio je William Clyburn s 18 poena, a u redovima crveno-bijelih Jordan Nwora zabio je 26 poena što nije bilo dovoljno za slavlje.

