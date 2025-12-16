VIDEO / Ovakav napad i tricu za kraj još niste vidjeli

Podijeli :

Fenerbahče i Panathinaikos igraju veliki derbi Eurolige u Istanbulu, a riječ je o dvoboju posljednja dva prvaka ovog natjecanja.

U završnici prve četvrtine vidjeli smo jedan neobičan koš.

Panathinaikosu je istjecalo vrijeme za napad, Yurtseven se zapetljao pod košem i čini se da je loptu nehotice dodirnuo nogom, no krenuo je za njom, podigao je s parketa i dodao do Nunna, koji je praktički bio na centru terena.

Unatoč svemu, sjajni Amerikanac uspio je pogoditi šut, dok su navijači Fenera za to vrijeme glasno protestirali.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.