VIDEO / Najkraća press konferencija koju smo ikad vidjeli

Valencia je pretrpjela poraz od Pariza u 11. kolu Eurolige, iako je u jednom trenutku u francuskoj prijestolnici sredinom treće četvrtine imala 15 bodova prednosti.

Izgubljena utakmica najteže je pogodila trenera Pedra Martineza. Strateg španjolske momčadi došao je na konferenciju za novinare, a činilo se da u sobi nema nikoga.

Martinez je sjeo, a onda mu je netko rekao.

“Možete dati izjavu o utakmici.”

“U ovom okruženju?”, pitao je zbunjeni Martinez.

“Da.”

A onda je samo dao ovakvu izjavu:

“U redu. Rezultat je 90:86”, rekao je Martinez, ustao sa stolca i otišao.

Valencia head coach Pedro Martinez delivered one of the SHORTEST postgame press conferences ever following a loss to Paris 👀 Find more details here: https://t.co/emU1X72RiH pic.twitter.com/M1R26NoQoS — BasketNews (@BasketNews_com) November 14, 2025

