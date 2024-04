VIDEO: Maccabi preživio protiv Panathinaikosa i poveo 2:1

Podijeli :

Maccabi je u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" svladao Panathinaikos 85:83 u trećoj utakmici doigravanja Eurolige i došao nadomak plasmana na Final Four.

Od samog početka Maccabi je bio u prednosti. Nakon samo tri minute poveo je 9:2 i pokazao da je voljan povesti u seriji 2:1 i bez ponajboljeg Wadea Baldwina.

Panathinaikos je uzvratio i približio se na 13:11. Imao je priliku za izjednačenje, ali je Mathias Lessort promašio oba slobodna bacanja. Uslijedila je serija Ponosa Izraela 8-0 za prvu dvoznamenkastu prednost – 21:11. Od tada se Zeleni praktički nisu mogli sabrati, a Maccabi je potpuno kontrolirao zbivanja na terenu. U drugoj je četvrtini vodio 15 razlike, no serijom 6-0 Panathinaikos je na veliki odmor otišao s minusom od samo devet poena – 46:37.

Maccabi je bolje iskoristio prekid i puno bolje započeo drugo poluvrijeme. Nakon četiri minute dobio je maksimalnih +18 – 57:39. Ali Panathinaikos se nije predavao. Iako je veći dio treće četvrtine tražio ritam i djelovao izgubljeno, ipak su se na kraju ovog perioda serijom 9-0 uspjeli potpuno vratiti u igru ​​i smanjiti rezultat na 64:56. U posljednjim sekundama treće četvrtine taj je nalet nakratko zaustavio Lorenzo Brown tricom, no u četvrtoj je četvrtini PAO nastavio smanjivati ​​razliku.

Nakon dvije minute došli su do 69:63 i pritisnuli domaćina. Prijetila je četa Ergina Atamana, no Maccabi se zadržao i odbio napade. Dvije i pol minute prije kraja vodio je 81:70. A onda je uslijedila serija Panathinaikosa 13-2 i 30 sekundi prije kraja bilo je 83:83. Ujedno je priliku za vodstvo propustio Mathias Lessort koji je pogodio samo jedno slobodno bacanje.

Uslijedila je neizvjesna završnica. Najprije su suci bodove dodijelili Lorenzu Brownu, no repriza je pokazala da je Lessort na vrijeme pogodio bananu. No, u nastavku akcije Brown je fauliran i dvije sekunde do kraja dolazi do linije slobodnih bacanja. Pogodio je oba za 85:83. Na kraju je Kendrick Nunn pogodio za pobjedu, ali je promašio iz teške pozicije i Maccabi je poveo 2:1.

Kod Maccabija, koji je ponovno nastupio bez najboljeg igrača Wadea Baldwina, najviše se istaknuo Josh Niebo s 22 poena i devet skokova, dok je Lorenzo Brown susret završio sa 16 poena i osam asistencija. S druge strane Kendrick Nunn upisao je 25 poena, sjajan je bio Papapetrou sa 17 poena i šest skokova, dok je Mathias Lessort ubacio 14 poena, imao šest skokova i pet asistencija, ali i očajan šut s linije slobodnih bacanja 6/12.

Četvrta utakmica igra se u četvrtak od 20:45 uz izravan prijenos na Sport Klubu 1, a domaćin je opet Maccabi.

