VIDEO / Loš dan za srpsku košarku u Euroligi: Nakon Partizana poražena i Crvena zvezda

U 12. kolu Eurolige Crvena zvezda gostovala je u Valenciji te je kao jedna od boljih momčadi po omjeru mogla očekivati pobjedu. Bila je to uzbudljiva utakmica koja je na kraju pripala španjolskoj ekipi sa 76:73.

U Valenciji smo gledali tijesnu utakmicu u kojoj je najveću prednost, od +10, imala domaća momčad. Oni su na veliki odmor otišli s 49:39 da bi Crvena zvezda dobrim otvaranjem drugog poluvremena uspjela doći do preokreta.

Nakon toga su vodstvo izmjenjivalo skoro do samog kraja utakmice. Ključni trenuci susreta bila je sretna trica Španjolaca za 72:67. Nju je od table pogodio Brancou Badio. Do kraja susreta nije palo previše poena te je Valencia na kraju slavila sa 76:73.

Španjolska momčad tako je došla do svoje sedme pobjede te su na omjeru 7-5 dok je ovo zvezdi bio četvrti poraz i oni su sada na trećem mjestu s omjerom 8-4. Sljedeći susret za Valenciju domaći ogled s Bayernom, a Crvena zvezda će u 13. kolu snage odmjeriti s Olympiakosom na domaćem parketu.

