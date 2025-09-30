VIDEO / Loš dan za srpsku košarku: Nakon Partizana izgubila i Crvena zvezda

Podijeli :

Crveno-bijeli su sezonu u elitnom europskom klupskom natjecanju otvorili porazom protiv momčadi iz Milana – 82:92. Crvena zvezda je na startu nove Euroligaške sezone imala protivnika po mjeri, ali se ispostavilo da je u ovom sastavu preslaba za dobro posloženu momčad Armanija.

Predsjednik Crvene zvezde, Željko Drčelić, izjavio je u intervjuu za klupsku televiziju da su srpski igrači dobili poziv, ali da klub nije bio u mogućnosti financijski ih ispratiti. Nije spominjao konkretna imena, no bilo bi zanimljivo saznati je li među njima bio i Marko Gudurić, prošlogodišnji prvak Europe s Fenerbahčeom i miljenik navijača Crvene zvezde.

Zvezda se dugo, predugo mučila kako bi stigla makar do izjednačenja protiv Milana, a to je napokon uspjela kad je Chima Moneke pogodio dva slobodna bacanja za 61:61.

Ipak, daleko širu rotaciju i veći izbor kvalitetnih euroligaških igrača na ovom susretu imao je Ettore Messina. Između ostalog, na raspolaganju je imao i već spomenutog Marka Gudurića, koji je u tim trenucima pogodio jednu, pa zatim i drugu tricu, čime je donio svom timu velikih +6 (61:67).

Na početku posljednje četvrtine momčad iz Milana došla je i do dvoznamenkaste prednosti – kapetan Ricci pogodio je tricu, a potom je Jeff Brooks zabio koš uz prekršaj i realizirao dodatno slobodno bacanje (63:75). Već tada bilo je jasno da je talijanski tim na pragu vrijedne pobjede.

Crvena zvezda je pokušavala uzvratiti, ponovno s prilično skraćenom rotacijom, i u nekoliko navrata uspjela ozbiljno zaprijetiti Milanezima – u jednom trenutku, nakon uspješnog timeouta trenera Giannisa Sfairopoulosa, zaostatak je iznosio samo pet poena (73:78).

No, tada je timeout zatražio i Ettore Messina, čiji su savjeti očito bili vrlo učinkoviti – Armani je brzo vratio osjetnu prednost, predvođen odličnom partijom još jednog dobro poznatog imena beogradskoj publici, Zacha LeDaya (80:90). U tom trenutku, pobjednik je već bio poznat. Na kraju je završilo 92:82 za Milano. Sljedeći susret za njih je protiv Bayerna u gostima dok će Milano gostovati u istoj dvorani samo protiv Partizana.

