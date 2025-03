VIDEO / Larkin driblingom ‘izuo iz cipela’ Markusa Howarda za erupciju dvorane

Podijeli :

Košarkaši Anadolu Efesa slavili su u Istanbulu protiv Baskonije rezultatom 92:76 u 31. kolu Eurolige.

Turska momčad nalazi se u sjajnoj formi i ostvarila je petu uzastopnu pobjedu u Euroligi, čime je došla u situaciju da sama odlučuje o svojoj sudbini u borbi čak i za plasman u doigravanje.

Ekipa Luce Banchija ponovno je pokazala odličnu igru, iako gosti iz Baskije nisu došli s bijelom zastavom. Baskonia je posebno zaprijetila na početku treće četvrtine kada je serijom 8-0 prešla u vodstvo 52:49. Ipak, to je bilo posljednje vodstvo momčadi Pabla Lasa, jer je Efes utakmicu prelomio početkom četvrte četvrtine. Tada su domaćini došli do dvoznamenkaste prednosti, koju više nisu ispuštali do kraja susreta.

U pobjedničkoj ekipi Rodrigue Beaubois bio je najefikasniji s 18 poena, dok je Shane Larkin dodao 16. Elijah Bryant ubilježio je 11 poena, uz osam asistencija i šest skokova. Na drugoj strani, Trent Forrest postigao je 17 poena i upisao sedam asistencija, dok je Markus Howard zabio 15 poena.

Efes ima priliku nastaviti pobjednički niz, jer mu za dva dana u goste dolazi već otpisani Maccabi.