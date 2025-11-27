VIDEO / Kontroverzna odluka sudaca u Euroligi o kojoj se priča: Ovo je nesportska?

U utakmici Eurolige između milanske Olimpije i Maccabija u zanimljivoj je situaciji dosuđena nesportska pogreška. U tom susretu, u kojem je Milano pobijedio Maccabi (102:88), Giampaolo Ricci dobio je nesportsku. Štoviše, suci su svoju odluku potvrdili nakon pregleda snimke. Košarkaš Maccabija Will Rayman je imao kontakt s ramenom svog suigrača Lavyja i završio je na parketu. No, suci su pregledavali situaciju i zaključili da je za nesportsku pogrešku Riccija bio dovoljan minimalan kontakt koji je imao s Raymanom. Pogledajte i procijenite sami!

