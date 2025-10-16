VIDEO / Hrvatski trener rastura u Euroligi, srušio i bivšeg europskog prvaka

Podijeli :

Dubai je u prvoj utakmici petog kola Eurolige pobijedio Barcelonu na domaćem terenu - 83:78.

Dubai se ne šali, ostvario je i treću pobjedu u Euroligi, a izbacio je još jednog bivšeg europskog prvaka, Barcelonu.

Obje momčadi u dvoboj su ušle s gostujućim pobjedama, i to uvjerljivim, Dubai je u Istanbulu razbio Fenerbahče, Barcelona je bila prilično uvjerljiva protiv Maccabija u Beogradu.

POVEZANO Dubai gradi nešto posebno, produžili su ugovor hrvatskom treneru

Na početku dvoboja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, momčad koju s klupe predvodi hrvatski trener Jurica Golemac bolje je krenula, brzo stekla prednost (9:2), a nedugo zatim razlika je bila dvoznamenkasta (16:5).

Međutim, u drugoj četvrtini Barcelona je zategnula obranu, dopustivši rivalu da postigne samo devet poena, za brzo izjednačenje (26:26), a zatim i preokret prije poluvremena (34:33).

Rivali su i u trećoj četvrtini izmjenjivali vodstvo, nekoliko puta, a za Dubai je briljantno igrao Filip Petrušev. Prije ulaska u odlučujućih deset minuta, Baconov koš donio je domaćoj momčadi blagu prednost (58:56).

Međutim, kada su domaći postigli dvije uzastopne trice, prvo Bertans s devet metara, a zatim i Prepelič uz puno sreće, Dubai se odlijepio, a Penarroya je morao pozvati time-out (69:63).

Serija domaćih je potrajala, nakon ofenzivnog skoka, Kabengele je zakucao, a zatim je Prepelič ubacio dva bacanja za dvoznamenkastu razliku (73:63).

Pokazalo se da Barcelona nije imala snage za povratak i da je Dubai već prelomio utakmicu, za svoju treću pobjedu ove sezone u Euroligi.

Međutim, Brizuela je u završnici s pet uzastopnih poena zaprijetio domaćoj momčadi (82:78), ali ostalo je samo 16 sekundi. Prepelič je poslan na liniju slobodnih bacanja, zatim je samo jednom ubacio, ali na drugoj strani, Shengelia je promašio tricu za kraj uzbuđenja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.