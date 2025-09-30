VIDEO / Hrvatski trener nadmudrio Obradovićev Partizan i svojoj momčadi donio povijesnu pobjedu

Podijeli :

Košarkaši Dubaija ispisali su povijest na svom debiju u Euroligi, uvjerljivo svladavši Partizan rezultatom 89:76 i time simbolično otvorili novo poglavlje za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. S druge strane, crno-bijeli su doživjeli poraz koji će se dugo pamtiti – kako po igri, tako i po značaju.

Momčad Željka Obradovića djelovala je neorganizirano i bez energije, posebno na samom početku utakmice. Dubai, kojega vodi hrvatski trener Jurica Golemac je otvorio susret furiozno, pogađajući šuteve za tri poena gotovo bez greške – prvih šest pokušaja završilo je u košu. Već u 7. minuti domaćin je imao dvoznamenkastu prednost (22:12), dok je Partizan izgledao nespremno i bez obrambene strukture.

Iako su Beograđani uspjeli smanjiti zaostatak do kraja poluvremena (47:40), pravi preokret nije se dogodio. Kratkotrajnu nadu probudili su početkom drugog dijela kada su serijom 8:0 prešli u vodstvo (48:47), no Dubai je brzo uzvratio serijom 17:2 i ponovno preuzeo kontrolu – ovog puta trajno.

Kabengele, Džanan Musa, Filip Petrušev i Davis Bertans dominirali su napadom domaćih, dok je Partizan više izgledao kao skup pojedinaca nego kao tim. Ni brojne Obradovićeve izmjene nisu dale rezultata – Dubai je kontrolirao utakmicu do samoga kraja i potpuno zasluženo pobijedio.

Statistički gledano, Dubai je šutirao trice sjajnih 55% (11/20), a najefikasniji je bio Davis Bertans s 20 poena (5/7 za tri). Džanan Musa dodao je 19, Mfiondu Kabengele 15, a Filip Petrušev 14 uz 8 skokova. Kod Partizana, Tyrique Jones je ubacio 13 poena (6/8 za dva), Dylan Osetkowski 12, James Nunnally 11, dok je Shake Milton dodao 10.

U 2. kolu Eurolige Partizan će u četvrtak u Beogradu dočekati milansku Olimpiju (20:30), dok će Dubai dan kasnije gostovati kod Monaca u Kneževini.