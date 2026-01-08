VIDEO / Hrvatski trener do senzacije u Euroligi, pao aktualni prvak!

Podijeli :

Košarkaši Dubaija priredili su veliko iznenađenje na otvaranju 21. kola Eurolige, svladavši Fenerbahče 92:81, uz sjajnu partiju Kenana Kamenjaša, koji je odigrao utakmicu karijere.

Momčad Jurice Golemca slavila je nakon što je veći dio susreta imala kontrolu rezultata (24:22, 27:20, 22:20, 19:19).

Domaća momčad od samog je početka nametnula ritam i držala prednost, iako je Fenerbahče u nekoliko navrata pokušavao uhvatiti priključak. Na poluvremenu je prednost Dubaija bila stabilna, a početkom treće četvrtine prvi je put narasla i na dvoznamenkastu razliku.

Aktualni prvak Eurolige otvorio je posljednju dionicu serijom 7:0 i zaprijetio povratkom, no Dubai je brzo odgovorio i ponovno se odvojio na sigurnu udaljenost. Ključ utakmice bila je nevjerojatna dominacija domaćih u skoku – novak u elitnom natjecanju potpuno je nadigrao istanbulskog velikana u tom segmentu igre, čak 41:20.

Središnja figura susreta bio je Kenan Kamenjaš, koji je ostvario double-double učinak s 20 poena i 15 skokova. Veliku podršku imao je u McKinleyju Wrightu s 22 poena i četiri asistencije, Dwayneu Baconu (15 poena, četiri asistencije), Mfionduu Kabengeleu (14 poena, pet skokova) i Justinu Andersonu (11 poena, četiri skoka).

U redovima Fenerbahčea najučinkovitiji je bio Wade Baldwin s 21 poenom i pet asistencija, dok su ga pratili Tyler Horton-Tucker s 15 poena i pet skokova te Mikael Jantunen s 13 poena.

U sljedećem kolu Dubai će na domaćem terenu ugostiti Virtus, dok će momčad Šarunasa Jasikevičiusa pokušati prekinuti negativan niz pred domaćom publikom u dvoboju protiv Valencije.

