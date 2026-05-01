VIDEO / Hezonjin Real upisao i drugu pobjedu protiv Izraelaca: U Bugarskoj će tražiti kartu za Final Four

U petak navečer odigrana je druga četvrtfinalna utakmica Eurolige između Real Madrida i izraelskog Hapoela iz Tel Aviva. Nakon pobjede u prvoj utakmici, Real je slavio i u drugoj. Izraelskog predstavnika porazili su sa 102:75.

Nije sve bilo jednostavno za španjolskog velikana koji se nakon loše druge četvrtine na poluvremenu našao u zaostatku od 42:40.

Ipak, u trećoj četvrtini znatno su podigli svoju razinu igre te su Hapoelu pobjegli na +11 (73:62). Nakon toga više nije bilo povratka za izraelski klub i Real Madrid je sa 102:75 upisao drugu pobjedu u utrci do tri.

Mario Hezonja odigrao je još jednu solidnu utakmicu te je ubacio 11 poena, uhvatio sedam skokova i tome pridodao četiri asistencije.

Momčad hrvatskog reprezentativca će treću pobjedu i plasman na Final Four u Ateni tražiti u Bugarskoj petog svibnja od 18 sati.

Taj susret, kao i sve ostale u doigravanju, možete gledati na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.