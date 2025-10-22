VIDEO / Hezonja zabio 24 poena i promašio šut za pobjedu protiv Maccabija

Podijeli :

U prvom susretu šestog kola Eurolige košarkaši Maccabi Tel Aviva su kao domaćini u Beogradu pobijedili madridski Real 92-91.

Real je jako dobro otvorio utakmicu te je nakon deset minuta vodio 27-17. Potpuni raspad dogodio se u igri madridske momčadi tijekom druge dionice u kojoj su gosti primili čak 40 poena i na odmor je Maccabi otišao uz prednost 57-48.

Do kraja treće četvrtine Real se približio na 74-76, a drama se odvijala u samoj završnici. Igrač Reala Campazzo je 25 sekundi prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za vodstvo gostiju 91-89, ali je pet sekundi prije kraja na drugoj strani Blatt pogodio za tricu i pobjedu domaćina 92-91. U zadnjem napadu na ogledu šut za slavlje Reala promašio je Hezonja.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je uvjerljivo najbolji pojedinac u madridskom sastavu. Za 27 minuta na parketu postigao je 24 poena uz 7-11 za dva poena, 3-9 za tri poena i 1-3 s linije slobodnih bacanja. Tome je dodao osam skokova, tri asistencije i tri izgubljene lopte.

Trey Lyles je za Real dodao 16 poena, 10 skokova i tri asistencije, a Usam Garuba 12 poena. U pobjedničkom sastavu Lonnie Walker je ubacio 27 poena uz četiri asistencije, a Roman Sorkin 21 poen uz šest skokova i tri dodavanja.

Na vrhu ljestvice su Panathinaikos i Hapoel Tel Aviv s četiri pobjede i jednim porazom. Real sada ima omjer 3-3, dok je Maccabi upisao tek drugu pobjedu.

