VIDEO / Hezonja ponovno najbolji u pobjedi Reala: U Madridu je pao Virtus

U 30. kolu košarkaške Eurolige Real Madrid Marija Hezonje ugostio je Virtus Bolognu te je upisao pobjedu od 92:84.

Veliku ulogu u pobjedi ponovno je odigrao Mario Hezonja. Ponajbolji hrvatski reprezentativac zabio je 19 poena, dodao šest skokova te je upisao tri asistencije.

Unatoč tome, Hezonja nije bio najbolji pojedinac susreta, već ja ta “nagrada” pripala gostujućem Carsenu Edwardsu koji je za Virtus ubacio čak 32 poena.

Ovom pobjedom Real Madrid je došao do 19 pobjede te su sada na omjeru 19-11 dok je Virtus ovim porazom pao na omjer 13-17.

