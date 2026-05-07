VIDEO / Hezonja ‘pogurao’ Real, izborili su Final Four Eurolige!

Real Madrid drugi je sudionik Final Foura nakon što je u četvrtoj utakmici doigravanja u gostima svladao Hapoel 87:78 za konačnih 3:1 u seriji.

Real je prvu meč-loptu propustio u trećoj utakmici, koja se također igrala u Bugarskoj. Nju je dobio Hapoel, pa se momčad Dimitrisa Itoudisa borila da seriju vrati u Madrid, gdje bi se igrala eventualna majstorica.

Bolje je počeo Hapoel stvorivši prednost od devet poena – 13:4. Međutim, Real nošen Mariom Hezonjom radi seriju 8:0 i prilazi na 13:12. Do kraja prve četvrtine momčad Sergija Scariole preokrenula je rezultat i povela 23:21.

S ta četiri posljednja poena Real je započeo veliku seriju od 17:0 za vodstvo 36:21. Tek nakon tri i pol minute Hapoel je postigao koš i to preko Vasilija Micića, koji je pogodio tricu. Ipak, do poluvremena je Real zadržao dvoznamenkastu prednost, a poluvrijeme je zaključio Facundo Campazzo tricom za 46:36.

Probudio se Hapoel u trećoj četvrtini. Na krilima vrlo raspoloženog Vasilija Micića, domaćin je malo-pomalo topio razliku sve do 54:49 tri i pol minute prije kraja dionice. Međutim, Real se podignuo i uspio dobro završiti treću četvrtinu te zadržati 10 poena prednosti pred posljednji kvartal – 63:53.

Kako je Real krenuo u posljednjoj četvrtini serijom 7:2 za 70:55, činilo se da je sve gotovo. Ali razigrani Vasa Micić razigravao je suigrače i pokrenuo ekipu do serije 8:0 i smanjenja zaostatka na 70:63. Ipak, Real je i to odbio. Mario Hezonja je s tri slobodna bacanja vratio +10 (73:63), a pogocima Garube 100 sekundi prije kraja za 79:68 Real je praktički ugasio nade Hapoela u majstoricu i osigurao mjesto na Final Fouru.

U pobjedničkoj ekipi na kraju je Garuba bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Hezonja zabilježio 14. Na drugoj strani Oturu je bio najefikasniji s 29 poena, a Vasilije Micić ostvario je double-double učinak od 18 poena i 11 asistencija, uz sedam skokova.

Za Marija Hezonju ovo će biti treći nastup na Final Fouru u dresu Reala s kojim je bio pobjednik 2023. te finalist 2024. U petak će biti odigrane četvrte utakmice u preostala dva para doigravanja za Final Four. Od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu u Kaunasu će Žalgiris pokušati izjednačiti na 2:2 protiv turskog Fenerbahčea i tako se izboriti za “majstoricu” u Istanbulu. Od 20.15 sati će Panathinaikos pred svojim navijačima u Ateni imati drugu ‘meč-loptu’ protiv Valencije. U slučaju pobjeda Žalgirisa i Valencije, odlučujuće pete utakmice bit će odigrane u utorak, 12. svibnja, u Istanbulu i Valenciji. Na Final Four se prvi plasirao Olympiacos koji je u tri utakmice bio bolji od Monaca. Klub iz Pireja u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja Fenerbahčea i Žalgirisa, dok će Real Madrid igrati protiv pobjednika para Valencia – Panathinaikos. Domaćin završnog turnira Eurolige je Atena. Polufinalni dvoboji će biti odigrani 22. svibnja, a novog pobjednika Eurolige ćemo doznati 24. svibnja. Euroligu pratite samo na Sport Klubu.

