VIDEO / Hezonja ‘double-doubleom’ predvodio Real do 21. pobjede u Euroligi

U 33. kolu košarkaške Eurolige Real Madrid je s 92:83 slavio protiv Hapoela iz Tel-Aviva. Ključan igrač u pobjedi je, kao i u većini utakmica ove godine, bio Mario Hezonja. Hrvatski reprezentativac je u slavlju protiv izraelske momčadi ubacio 15 poena te je uhvatio 10 skokova i udijelio tri asistencije. Bio je tako najbolji pojedinac utakmice, gledajući i poene u kojima mu je samo parirao Chris Jones, ali i skokove gdje nijedan igrač osim njega nije skupio više od šest.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.