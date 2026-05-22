VIDEO / Hezonja dominirao u polufinalu i odveo svoj Real u finale Eurolige

U drugom polufinalu Final Foura Eurolige Real Madrid Marija Hezonje je u Ateni sa 105:90 bio bolji od Valencije. Tako su zakazali okršaj s Olympiakosom koji je ranije, u prvom polufinalu, slavio protiv branitelja naslova Fenerbahcea. Ključan čovjek u pobjedi Real bio je hrvatski reprezentativac Hezonja koji je ubacio 25 poena, dodao šest asistencija, udijelio tri asistencije te je upisao i jednu ukradenu loptu. Hrvat je bio najbolji pojedinac na susretu te je najzaslužniji za prolazak Reala u finale, njihovo prvo nakon sezone 2023./2024. Svoj prvi naslov nakon 2022./2023. tražit će protiv Olympiakosa u finalu koje je na rasporedu u nedjelju.

