VIDEO / Fener nadoknadio -17 za pobjedu kod Monaca, slavili i Barcelona i Hapoel Tel-Aviv

Podijeli :

Košarkaši Fenerbahčea pobijedili su Monaco u gostima u utakmici 15. kola Eurolige rezultatom 92:86. Najzaslužniji za pobjedu aktualnog prvaka Eurolige u reprizi prošlosezonskog finala bio je Talen Horton-Tucker koji je predvodio veliki nalet svoje momčadi u završnih desetak minuta, kojim je Fener nadoknadio zaostatak od 17 poena i stigao do pobjede.

Do pobjede u gostima stigli su i košarkaši Hapoel Tel Aviva koji su bili bolji od Virtusa 79:74. Izraelska je momčad nakon ujednačene utakmice pobjedu odnijela nakon znatno bolje predstave u zadnjoj četvrtini.

Barcelona je na domaćem terenu slavila 98:85 protiv Olympiakosa, a za Španjolce je odlučujuća bila treća četvrtina u kojoj su imali omjer 30:17.