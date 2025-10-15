VIDEO / Emotivni as Zvezde: ‘Nisam kćer vidio 20 dana’

Podijeli :

Sport Klub

Košarkaši Crvene Zvezde su u četvrtom kolu Eurolige ostvarili drugu pobjedu, svladali su Žalgiris 88:79.

As Zvezde i trofejni srpski košarkaš, Nikola Kalinić, nakon komentara utakmice rekao kako želi izjaviti nešto osobno i iznenadio je sve.

“Nisam vidio kćer 20 dana i želim istaknuti problem koji postoji. Mislim na loše roditelje koji zloupotrebljavaju institucije policije, Centra za socijalni rad i vrtića. Želim ukazati na ovaj problem i da ga svi zajedno pokušamo riješiti.

To je ozbiljna tema. To je grozna stvar. Imam sreću da je mogu javno spomenuti i želim ovim putem pokazati podršku svim ljudima koji se suočavaju sa sličnim situacijama. Nadam se da će ostati disciplinirani, pozitivni i ustrajni, i da neće donositi pogrešne odluke. Mali, volim te i ljubim”, poručio je emotivni Kalinić.