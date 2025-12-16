VIDEO / Brissett zakucao Dubai Jurice Golemca, slavlje Maccabija

Podijeli :

Dubai je poražen od Maccabija 97:95 na svom terenu u prvoj utakmici 16. kola Eurolige. Presudilo je zakucavanje Brissetta, kojem su to bili prvi poeni na susretu, tri sekunde prije kraja, nakon sjajne asistencije Lundberga.

Maccabi je imao dobivenu utakmicu, šest poena prednosti 45 sekundi prije kraja, no McKinley Wright je tricom uz dodatno slobodno bacanje izjednačio na 95:95. Ipak, Izraelci su pronašli rješenje i na opisani način stigli do vrijedne pobjede.

Dubai je bolje otvorio utakmicu. Momčad iz najvećeg grada Ujedinjenih Arapskih Emirata bila je iznimno učinkovita u prvoj četvrtini i taj dio igre riješila u svoju korist 30:23.

To nije pokolebalo Maccabi. Momčad iz Tel Aviva sjajno je otvorila drugu dionicu i brzo vratila utakmicu u egal. Do kraja prvog poluvremena momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, a Dubai je na odmor otišao s pola koša prednosti (52:51).

U trećoj dionici sve je bilo u znaku Dubaija. U napadu su bili precizni, u obrani sjajni, te su u jednom trenutku imali čak 17 poena prednosti (77:60). U posljednju četvrtinu ušli su s +14 i činilo se da su obavili posao.

Međutim, momčad Jurice Golemca nije se predavala. Razigrali su se Kondić, McKinley Wright i Anderson te je tri minute prije kraja Dubai izjednačio na 87:87.

Maccabi je odgovorio serijom 4:0 i poveo 91:87, što se na kraju pokazalo presudnim. Dubai je propustio nekoliko napada, a na drugoj strani Hord je pogodio za 95:89, 45 sekundi prije kraja, pa se činilo da je sve riješeno. Uslijedila je opisana drama u završnici, u kojoj se bolje snašao Maccabi.

Najefikasniji kod pobjednika bili su Hoard s 21, Sorkin sa 17 i Loyd s 14 poena. U redovima Dubaija McKinley Wright postigao je 26, dok je Anderson dodao 18 poena.

