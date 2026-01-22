VIDEO / Basket mušketiri: Real poletio na pogon Marija Hezonje

Dvostruko kolo Eurolige se igra ovaj tjedan, a sve su najavili naši Vedran Babić i Saša Živko s Tvrtkom Puljićem. Dosta riječi je bilo posvećeno i hrvatskom reprezentativcu Mariju Hezonji koji briljira u dresu madridskog Reala u posljednje vrijeme.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
