VIDEO / Ataman bijesan: ‘Deset tisuća neobrazovanih navijača skandiralo mojoj majci’

Panathinaikos je svladao Fenerbahçe u velikom derbiju Eurolige, u dvoboju dvaju posljednjih prvaka.

Bilo je 81:77 u Istanbulu, gdje je Ergin Ataman dočekan u krajnje neprijateljskoj atmosferi.

Trofeni trener požalio se na to u izjavi nakon utakmice.

“Ne razumijem zašto, ali 10.000 neobrazovanih navijača Fenerbahčea počelo je skandirati mojoj 88-godišnjoj, obrazovanoj majci. Zatim nam je Bog pomogao. Naši su igrači počeli pogađati šuteve i igrali smo agresivno u obrani. Bog nam je pomogao i dali smo potreban odgovor na terenu.

To je sve. Doista mi je žao zbog skandiranja tih neobrazovanih ljudi“, poručio je Ataman.

