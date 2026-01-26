Trener Reala: Bio sam strog prema Hezonji

Podijeli :

CordonxPress LOF via Guliver

Trener košarkaša Real Madrida, Sergio Scariolo, pohvalio je u ponedjeljak napredak Marija Hezonje u obrani i dodao da je bio jako strog prema 30-godišnjem hrvatskom reprezentativcu.

“Vidim ga kao kompletnog igrača, sposobnog pomoći momčadi na mnogo načina, ne samo u zabijanju koševa. Zna da mora pomoći u obrani, dodavati loptu i skakati, a sada prihvaća taj pristup, čak i uživa u njemu”, izjavio je 64-godišnji Scariolo na konferenciji za medije uoči euroligaške utakmice s Paris Basketballom.

Talijan je u rujnu sjeo na klupu španjolskog prvaka, a u studenom je rekao da je Hezonja igrač velikog potencijala, ali da mu ponekad mora reći ‘ne’ i posjesti ga na klupu. Bio je kritičan prema nekim njegovim odlukama na parketu i inzistiranju na njima kada mu ne ide, a rekao je i da ima oscilacije u igri.

“Ponekad sam bio vrlo strog prema njemu. On je igrač prema kojem sam bio daleko najstroži, ali to je zato što vjerujem da još nije dosegao svoj puni potencijal,” rekao je u Scariolo u ponedjeljak.

Hezonja je u subotu ubacio 28 koševa za Real Madrid u gostujućoj pobjedi od 103-85 nad Rio Breoganom, čime se “Kraljevski klub” učvrstio na prvom mjestu u španjolskom prvenstvu.

“Mario može učiniti puno više za momčad od samog zabijanja”, napomenuo je Scariolo.

“Sada su njegovi suigrači sretniji, zauzvrat mu pomažu u obrani, a on se osjeća kao svestrani igrač, a ne samo kao specijalist. Nadamo se da ćemo ga vidjeti da to i dalje čini”, dodao je bivši izbornik španjolske reprezentacije.

Real Madrid u utorak gostuje u Parizu nakon što se posljednjih tjedana uspeo do trećeg mjesta u Euroligi, pa ima omjer od 16 pobjeda i 8 poraza. Pariz se nalazi na 18. mjestu među 20 klubova Eurolige.

“Moramo biti u stanju kontrolirati obrambeni skok jer će to definitivno biti ključ cijele utakmice”, zaključio je Scariolo.

Hezonja, koji igra za Real Madrid od ljeta 2022. i s kojim je osvojio Euroligu 2023., rekao je prije pet dana da momčad “treba iskoristiti trenutni zamah”.