Sudac Eurolige uhićen u velikoj policijskoj akciji u Beogradu

Podijeli :

xFabrizioxAndreaxBertanix via guliver

Poznati košarkaški sudac Uroš Nikolić uhićen je u međunarodnoj policijskoj akciji zbog sumnje na povezanost s organiziranom kriminalnom skupinom.

Nikolić je uhićen u srijedu u Beogradu u velikoj policijskoj akciji koju je vodilo Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal, zbog sumnje da je dio organizirane kriminalne skupine osumnjičene za teška kaznena djela, prenio je u četvrtak Blic.

U policijskoj akciji uhićeno je deset osoba.

Nikolić se ove sezone nalazi na listi euroligaških sudaca, kao i na listi sudaca ABA lige i Košarkaške lige Srbije.

Trebao bi biti ispitan u petak u Javnom tužiteljstvu za organizirani kriminal.

Tužiteljstvo je u srijedu priopćilo da su uhićene osobe sa sljedećim inicijalima: „B.S., U.N., S.M., M.A., N.O., M.T. i M.Ć., u Šapcu tri osobe – Đ.T., S.M. i D.G., kao i tri osobe u inozemstvu – M.Đ., A.O. i V.M., od kojih su dvojica uhićena u Kraljevini Španjolskoj“.

Ministar policije Ivica Dačić potvrdio je vijest o uhićenju suca Nikolića te iznio niz detalja u javnost:

„Zanimljivo je da je uhićen ovdje u Beogradu, s inicijalima U.N., košarkaški sudac Eurolige, kod kojeg je tijekom pretresa stana pronađena velika količina novca – 250.000 eura, zlatne poluge i satovi. Sumnja se da je bio financijska potpora djelovanja ovog klana“, izjavio je ministar Dačić.