Što se događa s Hezonjom? U Španjolskoj ga uspoređuju s ‘najvećim nogometnim izdajnikom’

“Nisam toliko lud da potpišem ugovor s Florentinom Pérezom. Navijači mogu odahnuti – rekao je tada Figo, što nije spriječilo tog istog Péreza da potpiše ugovor s njim.”

Marca se zato pita je li cijeli rasplet situacije s Hezonjom u stvari skrivanje jednog drugog, pomalo nelogičnog poteza kojeg su Katalonci napravili. Naime, oni su iz Partizana doveli Kevina Puntera i skupo ga platili iako na istoj poziciji imaju Nica Laprovittolu i Daríja Brizuelu. Hezonja je bio potrebniji od Puntera, a dovođenje Amerikanca će se moći razumjeti jedino ako bi se Laprovittola vratio na poziciju playmakera, odnosno ako bi on ili Brizuela otišli iz kluba ovog ljeta.

Španjolci još jednom ponavljaju kako će se cijeli slučaj vjerojatno rasplesti na sudu koji bi vrlo lako Barceloni mogao presuditi da mora aktivirati Hezonjin ugovor ili ga isplatiti bez da će Hrvat igrati za njih. Ne spominje se iznos koji bi u tom slučaju Hezonja mogao dobiti. To sigurno nije svih 12 milijuna eura, koliko je navodno važio ugovor za četiri godine, ali je izgledno da je u pitanju milijunski iznos.

Do tada se postavlja pitanje gdje će Hezonja igrati. Barcelonini navijači ga ne žele, a nismo sigurni da bi ga blagonaklono primili oni Realovi. On je postao igrač koji je jednom izjavom uspio naljutiti navijače dva najveća španjolska rivala. Nije ni to lako.