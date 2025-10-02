Srpskog košarkaša ozlijedio fizioterapeut prilikom istezanja, sad neće igrati dva mjeseca

Podijeli :

xMNxPressxPhotox via Guliver

Srpski reprezentativac izbivat će neko vrijeme s terena.

Srpski košarkaš Aleksa Avramović neće igrati iduća dva mjeseca zbog ozljede koju je zadobio tijekom istezanja s fizioterapeutom kluba, objavio je to novinar Edin Avdić.

Avramović je ranije imao problema s ozljedom pete, koju je zadobio na utakmici Eurobasketa između Srbije i Turske, zbog čega je morao napustiti utakmicu. Iako se oporavljao od te ozljede, a sada je dobio ozbiljniju ozljedu.

Navodno je fizioterapeut Dubaija prilikom istezanja pogrešno povukao nogu Avramovića, što je dovelo do oštećenja ligamenata u koljenu.

Avramović bi zbog svega trebao pauzirati od osam do 12 tjedana.

