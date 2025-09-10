Službeno: Beograd otpao, evo gdje će biti Final Four Eurolige

Podijeli :

Euroleague

Final Four Eurolige sljedeće godine neće se održati u Beogradu, službeno je objavila Euroliga.

Beograd i Atena bili su posljednji finalisti za odabir novog grada domaćina Final Foura Eurolige. Nakon Abu Dhabija, Euroliga je čvrsto odlučila vratiti ovaj turnir u Europu sljedeće godine.

Glavni grad Srbije otpao je jer je, prema pisanju medija, bilo nesigurno održavati takav događaj. Politička i društvena nestabilnost utjecale su na to da se turnir Eurolige organizira u Ateni.

Grci su za ovaj turnir izdvojili devet milijuna eura, saznaje Sport Klub.

Euroliga je inače oklijevala dodijeliti ovaj turnir Ateni jer će se igrati u dvorani Panathinaikos. Vlasnik tog kluba, Dimitris Giannakopoulos, nema najbolji odnos s Euroligom, ali kako je taj klub jedan od glavnih favorita za naslov, a čini se da će tribine biti dupkom pune i kako je Atena ostala jedini kandidat, nije bilo druge nego da joj se dodijeli domaćinstvo.

Atena će prvi put od 2007. godine biti domaćin Final Foura, dok je prije toga Grčka imala priliku organizirati završni turnir 1985., 1993. i 2000. godine u Pireju i Solunu.

