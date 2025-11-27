SK doznaje: Upravni odbor Partizana odbio Obradovićevu ostavku!

Drama u košarkaškom klubu Partizan
Danas je održana izvanredna sjednica Izvršnog odbora na kojoj je jedina tema bio upravo Obradović, a klub je potvrdio da je jednoglasno odlučeno odbiti njegovu ostavku.
Čelnici Partizana izrazili su punu podršku trofejnom stručnjaku i jasno poručili da žele da ostane na klupi crno-bijelih. Sada se čeka reakcija iskusnog trenera, čiji će sljedeći potez odrediti daljnji rasplet situacije.
Uskoro opširnije
