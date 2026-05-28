SK doznaje: Olympiakos traži Hezonju, no on želi u NBA ligu

xAlbaxPachecox xAgenciaxLOFx via Guliver Image

Samo nekoliko dana nakon što je u dramatičnom atenskom finalu nadigrao Real Madrid 92:85 i zasjeo na krov Europe četvrti put u povijesti, grčki Olympiakos krenuo je u potpunu rekonstrukciju i stvaranje još moćnije dinastije.

Dok Pirej još uvijek slavi naslov prvaka Europe čelni ljudi kluba već završavaju megatransfere koji će poslati poruku cijeloj košarkaškoj Europi. U Pireju se stvara prava dinastija!

Najveća senzacija prijelaznog roka mogla bi se dogoditi upravo na relaciji Atena – Madrid. Prema pouzdanim izvorima, Alec Peters odlazi iz momčadi, a na njegovu poziciju Olympiakos pod svaku cijenu želi dovesti upravo čovjeka koji im je prije nekoliko dana u finalu ubacio 24 poena – Treya Lylesa. Kanadsko-američki krilni centar, kojem je majka Jasenka podrijetlom iz Hrvatske, iza sebe ima vrlo dobru NBA karijeru, ali i fantastičnu sezonu u Realu.

Kako se doznaje trener Olympiakosa Georgios Bartzokas u njemu vidi idealan “X-faktor” za obranu europskog trona.

No, tu nije kraj mukama za Madriđane. Olympiakos je na vrh liste svojih želja stavio i hrvatskog superstara Marija Hezonju. Hezonja je već dulje vrijeme velika želja nekoliko europskih velikana, a potencijalni prelazak u tabor novog prvaka Europe bio bi transfer koji bi definitivno promijenio odnose snaga u europskoj košarci. No, kako doznajemo iz krugova bliskih Hezonji taj transfer će se teško dogoditi jer već ima nekoliko unosnih ponuda iz NBA lige i poznato je kako je s Realom ranije dogovorio izlaznu klauzulu samo za NBA ligu.

No, iako sezona još nije gotova Olympiakos već ima dogovorena dva zvučna pojačanja za novu sezonu i to dva kapitalca. Prvi je Jean Montero (Valencia), mladi 23-godišnji dominikanski bek koji je službeno je dogovoren. Olympiakos je pobijedio najbogatije europske klubove i pristao platiti odštetu od 500.000 eura kako bi aktivirao njegovu izlaznu klauzulu iz Valencije. Montero je ove sezone proglašen za “Zvijezdu u usponu” (Rising Star) i iza sebe ima zastrašujuću statistiku u Euroligi te je jedan od najzaslužnijih što je Valencia šokirala Panathinaikos i stigla do Final Foura u Ateni. Uz to se pročula vijest kako čelnici Olympiakosa žele još jednog igrača Valencije, a to je Brancou Badio – 191 cm visoki senegalski košarkaš koji se sjajno nadopunjuje s Monterom.

Drugo pojačanje koje je dogovoreno je Codi Miller-McIntyre (Crvena zvezda), jedan od najboljih dodavača Europe koji čini se napušta Beograd i seli u Pirej!

Kako se može doznati iz grčkim medija Miller-McIntyre je dogovorio s Olympiakosom trogodišnji ugovor (2+1) vrijedan oko 2 milijuna eura po sezoni.

Novac ionako čelnim ljudima Olympiakosa nikada nije bio problem.