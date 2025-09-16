Sjajni Amerikanac više neće igrati za tursku reprezentaciju

Podijeli :

Dragana Stjepanovic via Guliver

Shane Larkin, 32-godišnji američki košarkaš, odlučio je da nakon sedam godina igranja napušta tursku reprezentaciju s kojom je prije dva dana osvojio srebrnu medalju na Eurobasketu.

„Kada sam prije sedam godina pristao nositi dres Turske nisam imao nikakva očekivanja. Sedam godina kasnije mogu reći da sam u Turskoj pronašao novi dom. Žao mi je što moj kraj nije začinjen zlatnom medaljom na Eurobasketu, ali ogromna podrška navijača značila nam je i više od same medalje“, poručio je Larkin, košarkaš koji od 2018. godine igra za Anadolu Efes i s njim je dva puta dosad osvojio Euroligu.

Atlanta je Larkina na NBA draftu 2013. godine uzela kao 18. izbor, a Larkin je u NBA karijeri nastupao za Dallas, New York, Brooklyn i Boston. U Europi je prije dolaska u Anadolu Efes bio igrač španjolske Baskonije.

Na Eurobasketu gdje je Turska pobijedila u svim susretima osim u finalu protiv Njemačke, Larkin je prosječno postizao 11.6 poena po utakmici uz 5.1 asistenciju.