Problemi za momčad Maccabija, prisilno su sletjeli u Beograd

Podijeli :

xStefanosxKyriazis IPAxSportx via Guliver

Baskonia bi trebala ugostiti Maccabi Tel Aviv u utakmici 36. kola Eurolige, no igrači i stručni stožer izraelske momčadi naišli su na ozbiljan problem uoči puta u Španjolsku.

“Zbog kvara na zrakoplovu, momčad je bila prisiljena vratiti se u Beograd te će za Vitoriju poletjeti kasnije iste večeri”, objavio je Maccabi tijekom poslijepodneva i potvrdio da ne odustaje od puta u Baskiju.

Kao i u slučaju gradskog rivala Hapoela, kada je Baskonia slavila 118:109, i Maccabi će u Vitoriji biti dočekan pred praznim tribinama.

Kad je riječ o klubovima iz Tel Aviva, samo je jedna utakmica u Španjolskoj ove sezone odigrana pred gledateljima, i to kada je Valencia ugostila Maccabi. Sve ostale igrale su se u praznim dvoranama.

Utakmica 36. kola Eurolige Baskonia – Maccabi Tel Aviv na programu je u utorak od 21 sat.