Predstavljamo lovce iz drugog reda na nokaut fazu Eurolige

Nova sezona Eurolige, koju od utorka 30. rujna ljubitelji košarke mogu pratiti na kanalima Sport Klub televizije, nudi i veći broj utakmica. Kao što je od ranije poznato Euroliga se širi s 18 na 20 klubova što znači da nas čeka 38 kola vrhunske košarke! Njemačka ALBA više nije član elite, a u Euroligu ulaze Valencia, Hapoel Tel Aviv i Dubai

Predstavili smo osam najvećih kandidata za ulazak u play-off, a u današnjem tekstu na red su došli i ostali klubovi od kojih neki po broju zvijezda i milijunskim budžetima nimalo ne zaostaju za vodećima. Tko će od ovih 20 klubova izboriti plasman na Final Four, koji se ove sezone igra u Ateni, zaista je teško prognozirati. Ovo je preostalih dvanaest momčadi.

Maccabi Tel Aviv

Pod vodstvom trenera Odeda Kattash klub je ove sezone odlučio uložiti dodatne napore da ojača momčad. Cilj im je ulazak u play-off, ali u ovako snažnoj konkurenciji to neće biti lako. U Bayern je preselio Rokas Jokubaitis, a od novih igrača više nema super zvijezda koje vam mogu garantirati rezultat. Lonnie Walker, Jaylen Hoard, Marcio Santos i društvo mogu napraviti probleme svakome, ali nekako se čini da ovakav Maccabi teško može među prvih osam. Također treba imati na umu da još uvijek nemaju domaći teren jer trenutačno nije moguće igrati košarku u Tel Avivu. A huk 11.000 navijača im itekako nedostaje.

EA7 Emporio Armani Milano

Otkad je u klub stigao legendarni trener Ettore Messina potrošen je ogroman novac na pojačanja, ali u Euroligi rezultata nema. Nikola Mirotić, najbolji igrač iz prošle sezone, preselio je u Monaco. Od zvučnih pojačanja stigli su Lorenzo Brown, Marko Gudurić i Slovenac Vlatko Čančar – koji je velika nepoznanica – te veterani Devin Booker i Bryant Dunston. U klubu su i dalje Zach LeDay, Nico Mannion, Shavon Shields, Leandro Bolmaro, Josh Nebo i drugi, ali pitanje je može li ova momčad ući u borbu za play-off. Mnogi stručnjaci se slažu kako bi tandem Gudurić & Brown mogao promijeniti mentalitet momčadi i nije nemoguće da ih vidimo na Final Fouru.

Dubai

Momčad koju vodi hrvatski trener Jurica Golemac doživjela je jako puno promjena u odnosu na prošlu sezonu kad su debitirali u regionalnoj ABA ligi. Tako je bogati klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za svoju debitantsku sezonu u Euroligi odlučio potrošiti ogroman novac na pojačanja pa su tako stigli Džanan Musa (Real), Aleksa Avramović (CSKA), a iznenađujuće im se pridružio i Filip Petrušev. Na rosteru su još dobro poznati igrači poput Davisa Bertansa, zatim MVP-a ABA lige McKinleyja Wrighta, bivšeg NBA igrača Justina Andersona koji je stigao iz Barcelone, a tu su i dalje Awudu Abass, Dwayne Bacon, Nemanja Dangubić, Klemen Prepelič… Centarsku liniju pojačali su snažni Mfiondu Kabengele te Mam Jaiteh, Sertač Šanli i Kenan Kamenjaš. Sve u svemu na papiru to izgleda jako dobro, imaju širinu, ali pitanje je kako će proći u ovom elitnom društvu.

Bayern

Jedini njemački predstavnik, o kojem brigu vodi kao sportski direktor nekadašnji igrač Marko Pešić, doživio je poprilično puno promjena na rosteru u odnosu na prošlu sezonu. Najbolji strijelac Carsen Edwards preselio je u bolonjski Virtus, s posudbe se u Fener vratio Turčin Onuralp Bitim, a Nick Weiler-Babb preselio je u Efes. Od novih igrača, kad je vanjska linija u pitanju, stigli su Rokas Jokubaitis, Kamar Baldwin i Stefan Jović. No, teška ozljeda Jokubaitisa pokvarila im je raspoloženje pa će morati uskakati u većoj minutaži Justus Hollatz.U momčadi su i dalje veterani Vladimir Lučić i Johannes Voigtmann, ali veliko je pitanje što trener Gordon Herbert može izvući iz ove momčadi u ovakvoj konkurenciji.

Žalgiris

U odnosu na prošlu sezonu može se reći kako je momčad koju je u ruke dobio Tomas Masijulis doživjela puno promjena od one koju je vodio Andrea Trinchieri.

Od zvučnih pojačanja stigli su Maodo Lo, Nigel Williams-Goss, Moses Wright, Dustin Sleva i Ažuolas Tubelis, a od nositelja igre i dalje su tu igrači od kojih su neki sjajno igrali na Eurobasketu kao što su francuski bek Sylvain Francisco – koji je jako dobro igrao na Eurobasketu – ili domaće zvijezde Ignas Brazdeikis, Deividas Sirvydis, Edgaras Ulanovas i drugi. Usprkos vrućem terenu i 15.000 ljudi na svakoj utakmici u Kaunasu teško da mogu do play-offa.

Virtus Bologna

Klub koji ima bogatu tradiciju, pregršt trofeja i velik budžet nikako da posloži momčad koja može do play-offa. Bologna je ipak pravi košarkaški grad i u tu sredinu solidno se uklopio crnogorski stručnjak Duško Ivanović. Otišli su Marco Belinelli, Isaiah Cordinier, Justin Holiday i Ante Toni Žižić, a od zvijezda koji mogu napraviti razliku najveće pojačanje svakako je prvi strijelac Eurolige Carsen Edwards. Pod košem je konkurenciju pojačao Alen Smailagić, a tu su i dalje Alessandro Pajola i Daniel Hackett, ali ostaje dojam da je ovo nedovoljno za ulazak među deset najboljih.

Paris Basketball

Nakon debitantske sezone i činjenice da su jedno vrijeme bili na vrhu Eurolige s čak 11 pobjeda u nizu ova momčad doživjela je toliko puno primjena da je – neprepoznatljiva. Ukratko, bez T.J. Shortsa, koji je preselio u Panathinaikos, teško da s novim trenerom Francescom Tabanellijem mogu ponoviti prošlogodišnje igre. Nadir Hifi, Justin Robinson, Derek Willis, Yakuba Ouattara i društvo na papiru izgledaju zaista skromno. Jako će im nedostajati i sjajni finski šuter Mikael Jantunen.

Baskonia Vitoria

Nekada moćni klub, kojeg smo često znači gledati na Final Fouru, trenutačno je daleko od vrha Eurolige. Od ove sezone klub vodi talijanski trener Paolo Galbiati, a s obzirom da su im otišli Baldwin, Jaramaz i Moneke – neće biti lako nadomjestiti ih. Mladi hrvatski igrač Luka Šamanić otkazao je nastup za Hrvatsku ljetos kako bi se što bolje pripremio za sezonu i od njega se puno očekuje. U klubu je i dalje sjajni strijelac Markus Howard, a tu su još od nositelja igre Trent Forrest, Timothe Luwawu-Cabarrot i Tadas Sedekerskis. Zanimljivo pojačanje je svakako Talijan s NBA ambicijom Matteo Spagnolo.

Partizan

Trofejni srpski trener Željko Obradović godinama slaže momčad po svom ukusu i ove sezone lako bi se mogao dogoditi velik rezultat jer je okosnica ostala. I dalje su u klubu stranci koje su navijači zavoljeli kao što su Sterling Brown, Isaac Bonga, Carlik Jones, Ife Lundberg, Duane Washington, Tyrique Jones i drugi. No, svakako je najveće pojačanje nekadašnji 2. izbor NBA drafta Jabari Parker koji je stigao iz Barcelone. Uoči početka sezone stigao je i 18-godišnji Finac Miikka Muurinen koji je oduševio na Eurobasketu, a pod košem je konkurenciju pojačao Dylan Osetkowski. Naravno i dalje je tu miljenik navijača Vanja Marinković i kad se sve stavi na papir lako je moguće da ove sezone pobjede budu učestale. Pogotovo kod kuće gdje je Arena redovito rasprodana.

Crvena zvezda

Grčki stručnjak na klupi Zvezde Giannis Sfairopoulos ipak je preživio na klupi moćnog srpskog kluba koji u novu sezonu ulazi s nekoliko zanimljivih pojačanja od kojih je najzvučnije Chima Moneke koji je odmah postao miljenik navijača zbog požrtvovnog stila igre. Uz njega stigao je i bivši NBA igrač Semi Ojeleye, a na vanjskim pozicijama konkurenciju je pojačao Tyson Carter. Ta tri pojačanja stigla su iz Španjolske što dovoljno govori o platežnoj moći Zvezde. Iz Maccabija je stigao kubanski centar Jasiel Rivero koji će pod košem pomagati Joelu Bolomboyu. Iz Efesa je stigao Jordan Nwora, vrlo zanimljiv igrač s ogromnim potencijalom, a jedini odlazak koji će biti teško nadomjestiti je onaj Nemanje Nedovića u Monaco. Od stare garde ostali su nositelji igre Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Codi Miller-McIntyre i Isaiah Canaan i nije nemoguće da ih uz malo sreće, jer domaći teren im je prednost, uđu u borbu za play-off.

Valencia

Moćni španjolski klub slagao je roster za Euroligu i žele se sa stilom potući za mjesto koje vodi u play-off. Trener Pedro Martínez ostao je bez nekih važnih igrača kao što su Semi Ojeleye, Stefan Jović i Chris Jones, a zamjene kao što su Darius Thompson i Kameron Taylor sigurno će se dobro uklopiti. Jer ova momčad ima kemiju i igrači kao što su Jean Montero, Josep Puerto, Matt Costello, Nate Reuvers, Xabi Lopez-Arostegui i drugi jako dobro se poznaju. Taj timski duh i odličan trener dobra su kombinacija tako da nikome neće biti lako u njihovoj novoj dvorani koja će prema najavama biti rasprodana.

ASVEL

Nekadašnji NBA igrač Tony Parker i njegovi partneri pokušavaju izvući maksimum iz momčadi koju vodi simpatični trener Pierric Poupet, ali usprkos silnim milijunima koji su uloženi zadnjih godina – pomaka nema. Hoće li biti bolje u novoj sezoni? Teško jer igrači kao što su Thomas Heurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson ili David Lighty, odavno su odigrali svoje najbolje utakmice, a Shaquille Harrison, Zeke Sellars i ostali stranci ne spadaju u super zvijezde koji mogu napraviti razliku. Bit će ovo još jedna teška sezona za ovaj klub.