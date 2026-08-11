Poznati menadžer o Panathinaikosu i Jokiću: ‘Takvu ponudu nisam vidio 30 godina’

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AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Nedavno je ekscentrični vlasnik Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos tvrdio da je poslao ponudu Nikoli Jokiću, a potom poručio da skeptici mogu pitati Miodraga Ražnatovića ako mu ne vjeruju.

Poznati srpski košarkaški menadžer potvrdio je da je na adresu 31-godišnjeg srpskog centra zaista stigla neočekivana ponuda iz Atene, a potom je otkrio i neke detalje.

„Sve što je Dimitris izjavio u intervjuu za ‘Euro Insiders’, a tiče se ponude Nikoli Jokiću, točno je. U 30 godina bavljenja ovim poslom nisam se susreo s takvom ponudom“, pojasnio je Ražnatović za Mozzart Sport.

Ipak, zvijezda Denver Nuggetsa imat će priliku sljedećeg ljeta potpisati jedan od najunosnijih ugovora u povijesti košarke, vrijedan čak 360 milijuna dolara za pet godina.

„S obzirom na vrlo izravan odnos koji imam s njim, odmah sam mu objasnio da se o toj ponudi ne može razmišljati“, naglasio je Ražnatović.

Prosječan iznos od 72 milijuna dolara po sezoni veći je od proračuna brojnih euroligaša, pa je jasno da bi se Giannakopoulos morao okrenuti drugim opcijama ako želi realizirati najveći transfer u povijesti europske košarke.

Panathinaikos je, prema dostupnim informacijama, pokušao otkupiti posljednju godinu Jokićeva ugovora s Denver Nuggetsima, no ponuda je odbijena.