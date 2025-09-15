Počinje nova sezona Fantasy Eurolige na SK: Budite najbolji i osvojite ulaznice za Grčku!

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

I za novu sezonu Eurolige, Sport Klub i najelitnije europsko klupsko natjecanje pripremili su "Fantasy Challenge" - online igru ​​koja će ljubiteljima košarke omogućiti da još više uživaju u njoj i međusobno se natječu za vrijedne nagrade.

Sport Klub je ekskluzivni partner Eurolige treću godinu zaredom. Kao i prethodnih sezona, sudionici će moći osvojiti atraktivne nagrade, kako mjesečno, tako i na kraju natjecanja.

Na kraju sezone, najbolji u Fantasyju ići će na Final Four u Atenu. Detaljan popis nagrada bit će objavljen u idućim danima.

Pozivamo vas da još jednom postanete dio našeg “Fantasy Challengea“ i dokažete koliko dobro poznajete Euroligu. Neka natjecanje počne!

Sve što trebate znati o Fantasyju

Na stranici Fantasy Eurolige na web stranici Sport Kluba možete se registrirati i prijaviti svoju momčad za novu sezonu, natjecati se s tisućama drugih igrača i osvojiti atraktivne nagrade.

Pobjednik lige osvojit će ulaznice za Final Four Eurolige, koji će se sljedeće sezone održati u Ateni. Osim toga, bit će i drugih vrijednih nagrada za najbolje Fantasy igrače.

Najvažnije je znati da svatko može stvoriti maksimalno tri sastava te da unutar svog virtualnog budžeta treba “kupiti” četiri braniča, četiri krilna igrača i dva centra, kao i trenera momčadi.

Ove sezone Fantasy natjecanje bit će podijeljeno na regularnu sezonu i doigravanje. Igrač kojem dodijelite ulogu kapetana donijet će vam dvostruku vrijednost njegovih osvojenih bodova.

Također ćete se moći okušati u “Predictoru” – gdje ćete testirati svoje prognozerske vještine ishoda utakmica Eurolige i Eurocupa, kao i u “Trophy Cupu”. On počinje nakon šest kola, a sudjelovat će 128 tisuća najboljih korisnika u tom trenutku. Do 20. kola Eurolige na tapeti je grupna faza kupa, nakon koje slijedi nokaut faza.

Prije nove sezone promijenjen je način formiranja cijena u Fantasyju, a dodana je i mogućnost personalizacije momčadi – avatara i dresova.

Više detalja o tome kako se boduje učinak igrača, kada i kako ga možete promijeniti pročitajte na stranici PRAVILA.

Do početka nove sezone Eurolige svakako možete proučiti postave svih momčadi, mijenjati igrače i pratiti tko je u kojoj formi prije prvog kola koje počinje 30. rujna, uz ekskluzivne prijenose na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.