Počinje Euroliga: Evo gdje možete gledati prve utakmice

Počinje novo, 26. izdanje Eurolige, a čast otvaranja nove sezone pripada Dubaiju i Parizu (SK5, 18 sati).

Istovremeno s utakmicom Dubai – Parizan, igrat će se i utakmica između Hapoela i Barcelone (SK1). Uz ove dvije utakmice, prvog dana Eurolige na rasporedu je još pet utakmica, a u akciji je i Crvena zvezda koja dočekuje Armani iz Milana (SK3, 20 sati). Efes dočekuje Maccabi od 19.45 sati, a prijenos je na SK2. Panathinaikos će ugostiti Bayern, a to možete pratiti od 20.15 sati na SK1. Baskoniju i Olympiacos u istom terminu pratite na kanalu Nova Sport, dok Virtus i Real Madrid od 20.45 sati gledajte na SK5.

Dubai i Hapoel su debitanti u elitnom natjecanju, a umjesto Albe ove sezone igrat će Valencia. Dakle, prvi put u ovom trenutnom formatu lige bit će 20 klubova.

To znači više kola, umjesto dosadašnjih 34, sada će biti 38 kola. Bit će i više dvostrukih kola, čak 10. A u prvom tjednu natjecanja imamo prvo dvostruko kolo.

Kao i u posljednje dvije sezone, 10 momčadi nastavit će natjecanje nakon regularne sezone, koja završava 17. travnja. Šest najboljih momčadi plasirat će se izravno u doigravanje (od 28. travnja do 13. svibnja), dok će sedma, osma, deveta i deseta momčad igrati u doigravanju (od 21. do 24. travnja) kako bi popunile preostala dva mjesta u doigravanju.

Final Four će se igrati u Ateni od 22. do 24. svibnja.

Svi izravni prijenosi utakmica Eurolige su na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.