Partizan i službeno potvrdio novog trenera

Podijeli :

Imago sports via Guliver

Košarkaški klub Partizan službeno je potvrdio ono o čemu se već neko vrijeme govorilo – Joan Peñarroya imenovan je novim trenerom beogradskog kluba.

Peñarroya je u Beograd stigao kasno u ponedjeljak navečer, a već u utorak ujutro crno-bijeli su službenim priopćenjem potvrdili višemjesečna nagađanja.

POVEZANO VIDEO / Komentator SK: Brže trči sutkinja nego igrači Partizana

U objavi kluba navedeno je kako je dosadašnji trener Barcelone preuzeo dužnost šefa stručnog stožera odmah po dolasku u glavni grad Srbije.

Španjolski stručnjak, rođen 20. travnja 1969. godine, tijekom dosadašnje karijere vodio je Barcelonu, Baskoniju, Valenciju, Manresu, Burgos i Andorru. Najveće uspjehe ostvario je s Burgosom, s kojim je dvaput osvojio FIBA Ligu prvaka (2020. i 2021.), kao i FIBA Interkontinentalni kup.

Zajedno s Peñarroyom u stručni stožer Partizana stigao je i novi pomoćni trener, bivši direktor Akademije KK Fuenlabrada te nekadašnji član stožera Monaca.

Partizan će prvu utakmicu pod vodstvom novog trenera odigrati u petak, 26. prosinca, kada u Beogradu dočekuje Maccabi.

Klub je priopćenje zaključio porukom dobrodošlice novom treneru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.