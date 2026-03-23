Pao još jedan otkaz treneru u Euroligi

ManuelxBlondeau AOP.Pressx via Guliver

Francesco Tabellini više neće biti trener Parisa, službeno je potvrđeno.

“U sklopu upravljanja svojim sportskim projektom, Paris Basketball završava suradnju sa svojim glavnim trenerom Francescom Tabellinijem. Cijeli klub mu želi mnogo uspjeha u nastavku karijere“, priopćio je klub.

Francuski mediji ovaj potez opisuju kao presedan jer u svojoj kratkoj povijesti Paris nikada nije mijenjao trenera usred sezone. Djelovalo je da uprava zna što radi kada je mladog Talijana dovela iz ERA Basketball Nymburka, želeći zadržati isti stil igre čije je temelje prije nekoliko sezona postavio Tuomas Iisalo, a potom nastavio Tiago Splitter.

Činilo se da bi uprava mogla istrpjeti i poneki slabiji rezultat, ali na kraju se pokazalo da su upravo rezultati bili presudni. Paris je u prethodne dvije sezone s Iisalom i Splitterom imao izrazito uspješne kampanje.

Iisalo je 2024. doveo Paris do trofeja u Eurokupu, dok je Splitter momčad odveo do playoffa Eurolige. Tabellini tome nije bio ni blizu — doduše, momčad je značajno promijenjena, ali klub to nije želio uzeti kao olakotnu okolnost.

U francuskom prvenstvu Paris je trenutačno treći, iza Nanterrea i Monaca, dok u Euroligi drži 17. mjesto s 12 pobjeda.

Paris je u prosincu 2025. izgubio od ASVEL-a u Euroligi i od Nanterrea u prvenstvu. Tada je i sam Tabellini priznao da nije siguran hoće li ostati na klupi.

Ulogu glavnog trenera preuzima Julius Thomas, njemački stručnjak koji je bio asistent Tuomasu Iisalu od 2023. godine. Sudjelovao je s njim u osvajanju Lige prvaka s Bonnom te Eurokupa s Parisom.

Ne treba očekivati velike promjene u igri Parižana — i dalje bi trebali igrati prepoznatljivom brzinom, s naglašenim tranzicijskim napadom i visokim ritmom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.