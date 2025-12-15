Ozlijedio se Kendrick Nunn, upitan za sutrašnju utakmicu

Podijeli :

xSeskimphotox by Guliver

Kendrick Nunn, najbolji igrač Panathinaikosa, mogao bi zbog ozljede propustiti meč protiv Fenerbahčea u Istanbulu u okviru Eurolige, koja je na rasporedu u utorak.

Prema informacijama iz Grčke, Amerikanac je ozlijedio lijevi gležanj tijekom treninga atenskog kluba u Turskoj. U momčadi se nadaju da ozljeda nije ozbiljna, no više će se znati tek na dan utakmice.

„Nunn se ozlijedio i napustio trening na polovici. Nadam se da ćemo ga imati na raspolaganju“, rekao je Ergin Ataman, trener grčke momčadi.

Dobra vijest za Panathinaikos je da se Cedi Osman oporavio i da će istrčati na parket u dvoboju dvaju posljednjih osvajača Eurolige.