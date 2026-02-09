Otpusnica u NBA, povratak u Euroligu? Grčki velikan želi Šarića u svojim redovima!

Podijeli :

AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Dario Šarić je u samo nekoliko dana razmijenjen u dva NBA kluba, no nigdje se nije previše zadržao...

Sacramento Kingsi proslijedili su Darija Šarića u Chicago Bullse, ali u ‘vjetrovitom’ gradu nije bio dugo te je proslijeđen u Detroit Pistonse koji su ga odmah otpustili. Priča se kako za Šarića slijedi povratak u Euroligu, gdje ponuda ne manjka.

Naime, za Šarića je zagrizao atenski Panathinaikos, koji ga želi vidjeti u svojim redovima. Cilj atenskog velikana su pojačanja na pozicijama četiri i pet.

Guerschon Yabusele razmijenjen je, baš kao i Šarić, u proteklih nekoliko dana iz New Yorka u Chicago, a legendarna franšiza ga planira zadržati. Druga je ideja bio Nigel Hayes-Davis, koji je i njih odbio pa je izbor pao na Hrvata.

Podsjetimo, Šarić je kompletirao 10. sezonu u NBA ligi te je ostvario puna prava na mirovinu