Obradović o krizi Partizana: Ne gubimo mi utakmice zbog telefona

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Partizan je doživio bolan poraz od Fenerbahçea u 12. kolu Eurolige, a konačan rezultat u Beogradskoj areni bio je 87:99.

Upitan je trener Partizana Željko Obradović, između ostalog, i o upotrebi mobilnih telefona među igračima Partizana.

„Večeras, to ste dobro primijetili, sigurno nisu gledali u telefone. Niti će ubuduće, dok sam ja ovdje. I svi su apsolutno suglasni s time, da je to veoma bitno. A poslije, kad se završi utakmica, kad se završi trening, nikakav problem“, pojasnio je Obradović.

Dojam je da Obradovića, koji je istaknuo da sam minimalno koristi mobilni telefon, ne raduje što se priča o mobilnim telefonima često stavlja u prvi plan, a to je zato što smatra da je to samo fragment u cijeloj slici u vezi s crno-bijelima.

„Ne gubimo mi utakmice zbog telefona. To nije bila poruka igračima, već da trebaju biti koncentrirani, pogotovo s ovim rosterom igrača. Ponovit ću opet, Calathes nije igrao deset mjeseci košarku, Milton nije igrao mjesec dana zbog ozljede, ali želi pomoći ekipi“, podvukao je Obradović.

Partizan idući tjedan nastavlja natjecanje u Euroligi, a to će biti gostovanje kod Panathinaikosa u Ateni u utorak u 20:15.