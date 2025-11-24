Messina podnio ostavku, u Milanu već našli zamjenu

Talijanski košarkaški stručnjak Ettore Messina (66) napustio je kormilo EA7 Emporio Armani Milana, a umjesto njega momčad je preuzeo Peppe Poeta, objavio je klub.
Messina odlazi nakon što je milanski klub vodio šest godina tijekom kojih je osvojio tri titule u talijanskom prvenstvu, dva nacionalna Kupa i tri talijanska Superkupa.
Odveo je Milan i do Final Foura Eurolige 2021. godine, njihovog prvog nastupa u gotovo tri desetljeća.
Messina je smatran jednim od najuspješnijih europskih trenera, a prethodno je osvojio četiri naslova Eurolige s Virtusom iz Bologne (1998, 2001) i CSKA Moskvom (2006, 2008).
Vodio je i Treviso i Real Madrid, bio je izbornik talijanske reprezentacije s kojom je osvojio srebro na Europskom prvenstvu 1997. godine, a u NBA je bio pomoćni trener u San Antonio Spursima.
“Ettore Messina će i dalje biti dio organizacije u svojoj menadžerskoj ulozi, osiguravajući kontinuitet i stručnost unutar kluba zahvaljujući iskustvu koje je stekao tijekom godina,” objavio je klub.
