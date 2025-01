Luka Šamanić ekskluzivno za SK o Euroligi i Dončićevoj izjavi koja je odjeknula u svijetu: To je istina!

Podijeli :

Luka Šamanić, 25-godišnji hrvatski košarkaš, briljira u euroligašu Baskoniji

U dramatičnoj utakmici 21. kola Eurolige, u kojoj je grčki Olympiakos slavio nakon produžetka 101:102, 210 cm visoki Šamanić ostvario je učinak od 17 koševa, četiri skoka i dvije asistencije za svega 18 minuta. No, dojam koji je ostavio je sjajan. Dominirao je na terenu i svima je jasno kako je hrvatska reprezentacija dobila veliko pojačanje!

S obzirom na to da od odlaska iz NBA lige gotovo sedam mjeseci nije igrao natjecateljsku utakmicu, te je formu dizao kroz dva kvalifikacijska nastupa hrvatske reprezentacije i u dresu Cibone (ukupno pet utakmica), njegove igre u Euroligi nisu prošle nezapaženo.

No, s druge strane ipak je riječ o igraču koji je rano zapeo za oko NBA skautima i kojeg su San Antonio Spurs odabrali kao 19. pick na draftu 2019. godine. Legendarni trener Gregg Popovich silno je vjerovao u njega kad je imao svega 19 godina, ali na koncu se u dvije sezone u Spursima nije previše naigrao pa je nakon razmjene promijenio još nekoliko klubova. U Europu se vratio iz Utah Jazza, ali za turski Fenerbahče, zbog privatnih problema, u jesen ipak nije zaigrao. No, naporno je trenirao, čekao je priliku i naravno ponudu nekog euroligaša…

Mnogi se slažu kako je njegov dolazak u Baskoniju označio novi početak karijere, gdje je dobio priliku pokazati svoj potencijal u jednom od najjačih europskih klubova, koji se natječe u Euroligi i španjolskoj ACB ligi. Uostalom, gledatelji Sportkluba u to se mogu uvjeriti svakog tjedna uz TV prijenose.

Nakon odlaska iz Cibone napokon ste debitirali u Euroligi. No, spletom okolnosti to se nije dogodilo u dresu Fenerbahčea nego u dresu Baskonije. Što nam možete reći nakon prvih nekoliko utakmica?

“Kao prvo, Pablo Laso je super trener, a uz to stvarno su me prihvatili sjajno i ekipa i on. Imam osjećaj kao sam već dugo ovdje. Ekipa je super, mladi smo i mislim da se sjajno borimo u svakoj utakmici. Igramo s puno energije i mislim da mi taj sustav igre, koji voli trener Pablo, odgovara. Baš sve je super. Euroliga je druga najbolja liga na svijetu, odmah nakon NBA-a, ali je to ipak drugačiji način igranja košarke i treba malo vremena da se navikneš. Nažalost nismo jučer uspjeli dobiti Olympiakos, ali u svakoj utakmici dajemo baš sve od sebe i napredak se vidi”, rekao je za Sportklub Šamanić.

Koliko vam je pomoglo to što vas je, dok niste imali klub, na pripreme hrvatske reprezentacije pozvao Josip Sesar?

“To mi je jako puno pomoglo! U razgovoru s Josipom dogovor je bio da dođem na pripreme i da se pokušam izboriti za svoje mjesto. Stigao sam spreman, dobro sam igrao, i stvarno hvala mu prilici. Činjenica je da do tih utakmica jako dugo nisam igrao, ali on je imao veliko povjerenje u mene. Stvarno je to velika stvar i pomogla mi je puno. Čekaju nas u veljači još dvije utakmice u borbi za Eurobasket i jedva čekam poziv i dolazak u Zadar. No, moram reći da mi je puno pomoglo i to što sam trenirao s Cibonom te odigrao za njih nekoliko utakmica. I njima sam zahvalan jer mi je bilo super pod Tornjem. Ali, kad dođe ponuda kluba kao što je Baskonia, to se ne odbija.”

Svojevremeno je po dolasku u NBA Luka Dončić izjavio kako je teže postići koš u Euroligi nego u NBA-u. Razlozi su manji teren, defenzivne tri sekunde u reketu (pravilo koje u Europi ne postoji, op.a.) te agresivna obrana kakva nije uobičajena u NBA sezoni. Što vi kažete o tome?

“Čuo sam tu Dončićevu izjavu i samo mogu reći kako je to sigurno istina, pogotovo ako govorimo o regularnom djelu sezone u NBA-u. Također želim naglasiti kako nisam bio u play-offu u NBA-u, tako da o tome ne mogu govoriti. Ali, što se tiče regularnog djela sezone u Euroligi svi znaju kako je svaka utakmica na nož. Isto tako, u NBA-u naravno nije lako igrati, ali Euroliga je posebna priča i nema lakih utakmica. No, svaka od te dvije lige ima svoje prednosti i naravno da ponekad ima tzv. lakših utakmica. U NBA ligi se zna dogoditi da se u sezoni ne igra svaka utakmica istim intenzitetom kao što je to slučaj u Euroligi. Tako da je svima nama u Europi jasno o čemu je Dončić pričao.”

Za kraj nas zanima je li vam ambicija jednoga dana vratiti se u NBA ligu kako biste svima dokazali da su pogriješili što niste dobili pravu priliku?

“Sigurno da jest. Povratak u NBA je neki veliki cilj, ali sada idem iz dana u dan, od utakmice do utakmice. Prvo da dočekamo ljeto kad mi ističe ugovor s Baskonijom, a nakon toga ću vidjeti. kakva je situacija. No, povratak u NBA ligu je svakako opcija. No, sad sam fokusiran samo na utakmicu u petak, na prvake Europe Panathinaikos. Svaka utakmica je prilika za dokazivanje, a u Europi je ipak Euroliga daleko najjača. Baš uživam i jedva čekam svaku novu utakmicu”, za kraj je rekao Šamanić koji svakog dana naporno radi na snazi s poznatim kondicijskim trenerom Slavenom Hlupićem koji je cijelo vrijeme uz njega u Vitoriji.

Rad, rad i naporni rad je tajna uspjeha. A to je naučio još davno kad ga je otac Marko, bivši košarkaš, zarazio ovim sportom.