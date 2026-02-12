Košarkaš Zvezde: NBA – McDonald’s, Europa – restoran s pet zvjezdica

Podijeli :

MN Press via Guliver

Jared Butler brzo je postao miljenik navijača Crvene zvezde. Beograd mu je prva europska stanica nakon solidne NBA karijere, a dojmovi o ovdašnjoj košarci više su nego pozitivni.

Dvadesetpetogodišnji Amerikanac 2021. godine bio je NCAA prvak s Baylorom, tog ljeta izabran je kao 30. pick na draftu, a prošle sezone je u dresu Philadelphije u prosjeku bilježio 11,5 poena, 2,5 skokova i 4,9 asistencija.

Butler je uoči utakmice s Olympiakosom (četvrtak, 20:15) za grčki portal „Gazzetta.gr“ govorio o brojnim temama, između ostalog što ga je najviše impresioniralo da dođe u Beograd.

„Iskreno, generalni menadžeri. Doista su pazili da sve bude kako treba i da se o meni vodi briga. Nikad ne znaš u što ulaziš u ovom svijetu, a oni su odradili odličan posao“, rekao je Butler koji je potom na zanimljiv način opisao atmosferu u NBA i Europi:

„Navijačka atmosfera u NBA-u je kao McDonald’s, a ovdje kao restoran s pet zvjezdica. To je najjednostavniji opis.“

Otkrio je i kako je shvatio da je Europa sljedeći korak.

„Iskreno, čim sam došao ovamo. Osjetio sam da sam donio dobru odluku. Ljubav i energija s kojom sam dočekan, očekivanja koja su imali od mene – sve mi se svidjelo.“

Ostatak intervjua pronađite OVDJE.