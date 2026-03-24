Kolika je vrijednost Eurolige? Veća od tri milijarde eura!

Podijeli :

xEibner-Pressefoto JennixMaulx via Guliver

Euroliga je iskoristila priliku da se putem službenih kanala pohvali kako je investicijski fond JB Capital procijenio vrijednost elitnog kontinentalnog natjecanja na nekoliko milijardi eura.

Spomenuta korporacija dostavila je vodstvu natjecanja, ali i čelnicima klubova članova, izvješće o procjeni vrijednosti poduzeća, odnosno lige i licenciranih timova u njoj. Zaključak – 3,2 milijarde eura!

U izvješću je navedeno da vrijednost natjecanja čini manji dio u odnosu na onaj koji stvaraju klubovi. Sama liga u tekućoj sezoni vrijedi 1,41 milijardu, dok je procjena za sezonu 2026./27. projicirana na 1,64 milijarde eura.

Kad je riječ o klubovima, prema ovoj analizi procijenjeno je da je ukupna vrijednost svih licenciranih klubova oko 1,8 milijardi eura. Naravno, pojedinačno gledano postoje razlike među klubovima – neki vrijede 60, a neki više od 320 milijuna eura.

Projekcije se temelje na relevantnim ekonomskim čimbenicima, a vodstvo Eurolige predviđa kontinuirani rast prihoda i EBITDA-e uz složenu godišnju stopu rasta (CAGR) veću od 10 % u razdoblju od sezone 2022./23. do 2034./35.

Zaključak je da je najveći potencijal u prelasku na franšizni model, sličan NBA, kao i u proširenju lige, čime bi se oslobodila još veća dugoročna vrijednost. Predviđa se da bi na vrhuncu mogla porasti čak za 25 %. Ako se taj model provede, vrijednost bi već pred sljedeću sezonu mogla dosegnuti čak 4,3 milijarde eura.

