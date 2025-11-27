Igor Kokoškov više nije trener Anadolu Efesa!

Podijeli :

Passion2Press.dex/xMarkusxFischerx via Guliver

Osmi poraz Anadolu Efesa presudio je treneru Igoru Kokoškovu.

Turska je momčad jučer poražena na gostovanju kod Monaca, a klub je kratko objavio:

„Anadolu Efes rastao se s trenerom Igorom Kokoškovim. Zahvaljujemo mu na doprinosu našem klubu i želimo mu uspjeh u daljnjoj karijeri. Naša momčad nastavlja s radom pod vodstvom Radovana Trifunovića dok ne bude imenovan novi glavni trener“.

Kokoškov se ovoga ljeta vratio u europsku košarku, ali se od samog početka kockice nisu posložile kako treba i otkaz je praktički bio očekivan. U Euroligi Efes ima omjer od pet pobjeda i osam poraza, a u turskom prvenstvu šest pobjeda i tri poraza.