Hrvatski trener dobio otkaz u Dubaiju

Podijeli :

xValentinoxOrsini IPAxSportx via Guliver Image

Član regionalne košarkaške ABA lige i Eurolige Dubai u nedjelju je objavio kako je raskinuo suradnju s hrvatskim stručnjakom Juricom Golemcem.

Golemac je u Dubai stigao u ljeto 2024. godine te je lani s Dubaijem osvojio treće mjesto u ABA ligi. Ove sezone dva kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Dubai s omjerom pobjeda i poraza 19-3 drži prvo mjesto u regionalnoj ligi te bi mogao u doigravanje s prve pozicije, no u Euroligi je kolo prije kraja ligaškog dijela na 11. mjestu, prvom “ispod crte” koje vodi u “play-in” s omjerom 19-18, dok je 10. Barcelona na 20-17.

Po Golemca je tako koban bio 69:85 domaći poraz od Anadolu Efesa u petak u pretposljednjem kolu Eurolige koji je izglede momčadi za nastavak sezone u tom natjecanju sveo na teoriju.

Momčad će do daljnjega voditi Jan Šentjurc.