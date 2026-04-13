Službeno: Hrvata na klupi euroligaša mijenja Slovenac

Roman Koksarov via Guliver

Nakon otkaza hrvatskom treneru Jurici Golemcu, Dubai je odlučio dovesti zamjenu. Riječ je o Aleksandru Sekuliću, izborniku Slovenije, kojem bi to bio četvrti klupski angažman otkako vodi reprezentaciju.

Golemac je skupo platio poraz od Efesa u utakmici pretposljednjeg kola ligaške faze Eurolige u Sarajevu, ali dojam je da je uprava bliskoistočnog kluba mogla ostaviti bivšeg reprezentativca Slovenije na klupi barem do kraja sezone.

POVEZANO VIDEO / Golemac s Dubaijem šokantno poražen u Sarajevu

Ipak, još jedan Slovenac, Jan Šentjurc, vodit će Dubai u utakmici ABA lige protiv Budućnosti koja počinje u ponedjeljak u 20 sati, dok se 48-godišnji Sekulić navodi kao trajna zamjena za Golemca.

Slovenski Sport Klub prvo je naveo da ugovor još nije potpisan, ali da bi se to uskoro trebalo dogoditi. I dogodilo se te je sve sad i službeno potvrđeno.

Sekulić nikada nije vodio klub u Euroligi, a otkako je postao izbornik Slovenije radio je u češkom Nymburku u sezoni 2021./22., zatim u Lokomotivu Kuban u sljedeće dvije sezone, nakon čega je uslijedila godina pauze, pa je reprezentaciju odveo do četvrtfinala Eurobasketa.

Dobio je još jedan angažman u Rusiji jer je tekuću sezonu započeo u Zenitu, ali je smijenjen u siječnju. Njegov nasljednik na klupi momčadi iz Sankt Peterburga je Dejan Radonjić.

