Hezonja u fokusu: Motiv više pred potencijalni NBA povratak

Mario Hezonja, jedini hrvatski košarkaš koji je ostao u Euroligi, učinit će sve kako bi pomogao svom klubu u pokušaju osvajanja još jednog naslova prvaka Europe. Istodobno se sve više piše o njegovim unosnim NBA ponudama, što je u razgovoru za Sport Klub potvrdio i njegov agent Miško Ražnatović. Stoga će Hezonja imati dodatni motiv dokazati se na euroligaškoj sceni i odigrati na najvišoj razini.

Posebna priča, kada govorimo o klubovima iz regije, svakako je Crvena zvezda, koja je prije posljednjeg kola osigurala najmanje nastup u play-inu Eurolige. No Zvezda i dalje ima teoretske šanse i za izravan plasman u play-off.

Uoči posljednjeg, 38. kola čeka nas potpuno nepredvidiv rasplet jer beogradska momčad može završiti na gotovo svim pozicijama od šestog do desetog mjesta.

Za ulazak u Top 6 potreban je gotovo savršen scenarij – pobjeda u Madridu protiv Reala, uz niz drugih rezultata koji joj moraju ići u korist, uključujući kikseve izravnih konkurenata poput Žalgirisa i Barcelone.

Realnije je očekivati borbu za pozicije unutar play-ina, gdje Zvezda u nekim kombinacijama sama odlučuje o sedmom mjestu ako slavi u posljednjem kolu. Postoje i scenariji u kojima može zadržati tu poziciju čak i u slučaju poraza – ali uz poklapanje drugih rezultata.

Ukratko, riječ je o jednoj od najkompliciranijih završnica sezone u novijoj povijesti Eurolige – s velikim brojem kalkulacija, krugova i mogućih izjednačenja, gdje će svaka utakmica i svaki koš imati izravan utjecaj na konačni poredak.

Ovu sezonu dodatno je obilježila velika nestabilnost na klupama. Čak deset trenera, od ukupno 20 momčadi, dobilo je otkaz prije završetka regularnog dijela, što jasno pokazuje koliko su ambicije klubova visoke, a strpljenje kratko.

Među promjenama ističe se i odlazak Jurice Golemca iz Dubaija uoči posljednjeg kola, što je bio samo jedan u nizu poteza klubova koji su pokušavali “prodrmati” momčadi u lovu na bolji rezultat. Umjesto Golemca na klupu je stigao slovenski izbornik Saša Sekulić.

Od poznatih trenera prvi je “nastradao” Igor Kokoškov, koji je sam selektirao igrače u Anadolu Efesu, ali su mu presudili brojni porazi i loša igra. Razlog je i odlazak trojice odličnih igrača – Dana Oturua i Elijaha Bryanta, koji su za veće ugovore otišli u Hapoel, te Dariusa Thompsona, koji je ljetos potpisao za Valenciju.

Umjesto Kokoškova, koji je na sličan način završio i epizodu u Fenerbahčeu 2021. godine, na klupu je stigao legendarni Španjolac Pablo Laso. Pokušao je preokrenuti situaciju, ali praktički nijednom nije imao kompletnu momčad zbog brojnih ozljeda.

Važno je istaknuti i da je član trenerskog stožera još od 2010. godine, u kontinuitetu, Zagrepčanin Tomislav Mijatović, aktualni hrvatski izbornik, koji je u tom razdoblju promijenio više od deset glavnih trenera i osvojio dvije titule prvaka Europe dok mu je šef bio Ergin Ataman.

Tijekom sezone klupu je napustio i legendarni Ettore Messina, i to otvorenim, emotivnim pismom, no ostao je u milanskom klubu kao savjetnik, a na mjesto trenera postavio je svog pomoćnika Giuseppea Poetu.

Među otkazima koji su posebno odjeknuli svakako je i onaj Duška Ivanovića, nakon serije loših rezultata i narušenih odnosa unutar svlačionice. Ovaj potez iznenadio je mnoge, pa se oglasio i glavni menadžer Virtusa Paolo Ronci:

„Tijekom sezone razvile su se negativne dinamike u svlačionici koje su nas dovele do ove odluke. Moramo gledati naprijed jer nas čeka vrlo važna završnica u domaćem prvenstvu.“

No posebna priča svakako je trener Bayerna Svetislav Pešić, koji će u posljednjem, 38. kolu – u petak od 20:30 – službeno zaključiti jednu od najbogatijih karijera u europskim klupskim natjecanjima.

Sudbina je htjela da Pešić, koji je na klupu Bayerna stigao umjesto Gordona Herberta, svoju posljednju utakmicu vodi upravo u Barceloni, s kojom je 2003. godine osvojio naslov prvaka Europe. Za očekivati su posebne emocije, ovacije i zasluženi oproštaj.

Već je ranije najavio odlazak u mirovinu po završetku sezone, uz jasnu i oštru poruku:

„Za mene je Euroliga siromašna liga. Neizvjesna je rezultatski, ali na kraju su najvažniji gledatelji i mediji koji od toga stvaraju priču. Dugoročno gledano, nešto se mora mijenjati“, poručio je 76-godišnji Pešić.

Čak deset smjena trenera dodatno potvrđuje koliko je Euroliga ove sezone bila zahtjevna i nepredvidiva – bez jasnog favorita i s velikim brojem momčadi koje su konkurirale za vrh.

Na početku sezone dugo je na vrhu bio debitant Hapoel iz Tel Aviva, koji je zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku tek nekoliko utakmica odigrao u Izraelu. S budžetom većim od 40 milijuna eura jasno su dali do znanja da je uz velika ulaganja sve moguće, iako njihovo najzvučnije pojačanje Vasilije Micić zasad nije u potpunosti opravdalo očekivanja. Ipak, priliku za iskupljenje imat će u play-offu.

Nakon serije poraza Hapoel je pao na ljestvici, pa se borba za prvo mjesto svela na Olympiacos i povratnika Valenciju. Uoči posljednjeg kola Saša Vezenkov, Evan Fournier i suigrači sve drže u svojim rukama.

Uz sve to, dodatne probleme imao je i Monaco, koji se ove sezone suočava s ozbiljnim financijskim poteškoćama. Predsjednik Aleksej Fedorjičev, unatoč velikom bogatstvu, ima problema s pristupom vlastitim sredstvima, što se izravno odražava na funkcioniranje kluba.

Situaciju je dodatno otežala Euroliga, koja je Monacu izrekla kaznu od 300.000 eura uz zabranu registracije novih igrača, što je dodatno otežalo situaciju zbog brojnih ozljeda.

Problemi su kulminirali kašnjenjem plaća, a spominjala se čak i mogućnost štrajka. Klub se suočio i s prijetnjom izbacivanja iz doigravanja francuskog prvenstva ako ne podmiri dugovanja, što je velik pad za momčad koja je prošle sezone igrala finale Eurolige, u kojem je izgubila od Fenerbahčea.

Ludo 38. kolo svakako je uvertira u jedan od najzanimljivijih i najuzbudljivijih završetaka regularnog dijela u novijoj povijesti Eurolige. Ulog je ogroman, kalkulacija gotovo da nema, a rasplet će se odlučivati praktički u svakoj četvrtini posljednjeg kola. Drugim riječima – sve staje u tih 40 minuta.

Nakon toga slijedi borba za odlazak na Final Four, koji se održava u Ateni, u dvorani Telekom Center Athens, kapaciteta većeg od 18.000 gledatelja. Polufinala su na rasporedu 22. svibnja, a borba za naslov i utakmica za treće mjesto igraju se 24. svibnja 2026. godine.

Veliki adut Panathinaikosa, domaćina Final Foura, američko je pojačanje Nigel Hayes-Davis, koji je stigao tijekom sezone. Bio je velika želja vlasnika Dimitrisa Giannakopoulosa, a prema nekim informacijama plaćen je oko deset milijuna dolara za dvije i pol sezone. Tako je ovaj 31-godišnji Amerikanac, koji je tijekom studija igrao uz Hrvata Duju Dukana za Wisconsin, postao jedan od najplaćenijih igrača u povijesti Eurolige.

