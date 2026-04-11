Hezonja se oprostio od Vujoševića: ‘Svi su htjeli da nam bude trener’

xAlbaxPachecox xAgenciaxLOFx via Guliver

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja oprostio se na Instagramu od bivšeg trenera Partizana, Duška Vujoševića.

U danima kada se mnogi iz svijeta košarke opraštaju od Vujoševića, to je učinio i Hezonja. Najbolji hrvatski košarkaš današnjice napisao je:

“Neustrašiv! Svi smo htjeli da nam bude trener. Počivao u miru“, stoji u njegovoj objavi.

Podijelio je i fotografiju kojom se od Vujoševića oprostila Cibona. Legendarni zagrebački klub također je u petak biranim riječima uputio posljednji pozdrav:

“Za sve koji su pratili Cibonu i europsku košarku, ostat će zapamćen kroz velike utakmice i rivalstva koja su definirala jednu eru. Njegov doprinos košarci ostaje trajno prisutan, kao podsjetnik na to koliko ovaj sport može značiti onima koji ga žive“, navodi se u objavi.

Hezonja je jedan od rijetkih današnjih igrača koji su imali priliku igrati protiv Partizana kojeg je vodio Vujošević. Tijekom njegova trećeg mandata na klupi Partizana, u dvije sezone vodio je crno-bijele protiv Barcelone.

U sezoni 2012./13. Hezonja je tek debitirao u seniorskoj košarci i nije nastupio protiv Partizana. Ipak, već sljedeće godine bio je standardan u Euroligi, iako s ograničenom minutažom. Zaigrao je u dvorani Pionir protiv Partizana, gdje je na parketu proveo pet minuta, a jednaku minutažu imao je i u utakmici u Blaugrani.

