Hezonja: Ne bojim se apsolutno nikoga na ovom svijetu, ali…

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja sa 16 je poena bio najefikasniji igrač madridskog Reala u 98:86 domaćoj pobjedi protiv Maccabija u 21. kolu Eurolige.

Hezonja je za 24:18 minuta provedenih u igri šutirao 5-8 za dva, 1-4 za tricu te 3-4 s linije slobodnih bacanja, a ostvario je i četiri skoka, tri asistencije i jednu osvojenu loptu.

Real je ovom pobjedom stigao do omjera 13-8.

Bila je ovo prva utakmica koju je Real Madrid odigrao na domaćem terenu bez publike nakon 1681 dana. Hezonja je ostao suzdržan oko komentiranja.

“Igram u Real Madridu, radije bih ostavio dobar dojam i ne bih komentirao. Znate da govorim o svemu što mi je na umu, i ne bojim se apsolutno nikoga na ovom svijetu, ali… To je normalno. Mi smo profesionalci, treniramo u ovim okolnostima. Meni je svejedno igram li doma u mraku ili sa svjetlom. To je košarka. To je ono što najviše volim u životu i spreman sam na sve”, objasnio je hrvatski reprezentativac.

